Donald Trump'tan maskeli paylaşım geldi! Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı
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Donald Trump'tan maskeli paylaşım geldi! Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya maskeli olduğu fotoğrafını paylaştı. Trump, paylaşımına "Bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım" notunu ekledi.

Donald Trump'tan maskeli paylaşım geldi! Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı
21.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:31

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı."Maske takmamakla" eleştirilen Trump "Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım" notu ile maskesiz fotoğrafını paylaştı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İLK KEZ MASKELİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan maskeli paylaşım geldi! Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini "Kovid-19'u yeterince ciddiye almamak" ve "maske takmamakla" eleştirenlere göndermede bulundu. Salgının başından bu yana ilk kez yüzünde maske varken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Donald Trump, "Görünmez Çin virüsünü yenme çabalarında hepimiz birlik olduk ve bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım." ifadesini kullandı.

TOPLANTILARDA MASKE TAKMAYI TERCİH ETMİYOR

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, salgının başından bu yana Trump'ın izlediği politikalar da tartışma konusu oluyor.

"Karantinaların uzatılmaması" ve "ekonominin bir an önce normalleşmesi" konusunda ısrarcı söylemleri ile tepki çeken Donald Trump, katıldığı toplantılarda maske takmayı tercih etmiyor.

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