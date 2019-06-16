Donald Trump'tan ABD bayrağının yakılmasını yasaklayacak tasarıya destek

Donald Trump'tan ABD bayrağının yakılmasını yasaklayacak tasarıya destek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyesi bir grup Cumhuriyetçi senatör, Amerikan bayrağının yakılmasının yasaklanmasını öngören bir yasa teklifi sundu.

Donald Trump'tan ABD bayrağının yakılmasını yasaklayacak tasarıya destek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyesi bir grup Cumhuriyetçi senatör Amerikan bayrağının yakılmasının yasaklanmasını öngören bir yasa teklifi sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada yasa teklifine destek verdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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