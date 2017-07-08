Donald Trump, Putin ile Görüşmesini "Muhteşem" Olarak Nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 7 Temmuz tarihinde düzenlenen görüşmesini muhteşem olarak değerlendirdi.



Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde Trump, G20 zirvesi çerçevesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile ikili görüşmesinden önce "Dün Devlet Başkanı Putin ile muhteşem bir görüşme yaptım" dedi.



Bilindiği üzere Trump ve Putin, dün G20 zirvesinde ikili görüşme yaptı. Uzunluğu yarım saat beklenen görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. - Kaçmaz