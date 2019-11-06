Donald Trump: Meksikalı uyuşturucu kartellerine savaş açmanın zamanı geldi
ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı kartel üyelerinin silahlı saldırısı sonucu 9 Amerikalının hayatını kaybetmesinin ardından, uyuşturucu çetelerine "savaş açma zamanı geldi" dedi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Meksikalı kartel üyelerinin silahlı saldırısı sonucu 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından, uyuşturucu çetelerine "savaş açma zamanı geldi" dedi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise, "Savaş mantık dışı. Biz barışa inanıyoruz." açıklamasını yaptı.
Trump, söz konusu saldırının ardından Obrador'a, 'canavarlar' olarak bahsettiği uyuşturucu kartellerine karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle