Donald Trump: "İran, hiçbir zaman nükleer bir silaha sahip olmayacak"

06.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:45

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almasına ilişkin, "İran, hiçbir zaman nükleer bir silaha sahip olmayacak" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeyeceğini açıklamasının ardından Twitter hesabından, "İran, hiçbir zaman nükleer bir silaha sahip olmayacak" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA