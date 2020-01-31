Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'na Ürdün'de protesto
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Orta Doğu barış planı" Ürdün'ün başkenti Amman'da protesto edildi
31.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:07
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Orta Doğu barış planı" Ürdün'ün başkenti Amman'da protesto edildi.
Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Hareket ile birçok farklı grubun çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye binlerce Ürdünlü katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com