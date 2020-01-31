Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'na Ürdün'de protesto
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Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'na Ürdün'de protesto

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Orta Doğu barış planı" Ürdün'ün başkenti Amman'da protesto edildi

31.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:07
Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'na Ürdün'de protesto

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın açıkladığı "Orta Doğu barış planı" 'ün başkenti 'da protesto edildi.


Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Hareket ile birçok farklı grubun çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye binlerce Ürdünlü katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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