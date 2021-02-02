Donald Trump'ın yeni komitesi 30 milyon dolardan fazla gelir elde etti
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Donald Trump'ın yeni komitesi 30 milyon dolardan fazla gelir elde etti

02.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:49
Donald Trump'ın yeni komitesi 30 milyon dolardan fazla gelir elde etti

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın yeni siyasi eylem komitesinin 2020 yılının son haftalarında 30 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın yeni siyasi eylem komitesinin 2020 yılının son haftalarında 30 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi.

ABD'de ulusal çapta yapılan bir ankete göre halkın yüzde 50'si eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki kongre olaylarından sorumlu tutulup yargılanmasını isterken, Federal Seçim Komisyonu'nundan çarpıcı bir rapor açıklandı. Federal Seçim Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, seçimlerden sonra oluşturulan yeni siyasi eylem komitesi 2020'nin son haftalarında 31 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Gelirin 30.4 milyon dolarının  'Trump Amerika'yı Yeniden Harika Yap' komitesinden aktarıldığı belirtildi. Florida'da ofis açan Trump'a ilk ziyareti gerçekleştiren Cumuhriyetçilerin meclis lideri McCarthy  "Trump hala bizim başkanımız" demişti.

"SİYASEYE GERİ DÖNÜYOR" TAHMİNLERİ 

Senato'da yaşanan gelişmelerin ardından yargılansa bile azledilme ihtimali çok düşük olan Donald Trump'ın ABD siyasetine geri döneceğine dair iddialar gündemde sıcaklığını koruyor. ABD basınındaki iddialara göre Cumhuriyetçiler, Trump'ın 2022'de Yurtseverler Partisi adı altında bir parti kuracağından korkuyor. Trump'ın kuracağı bir parti Cumhuriyetçilerin oylarını ikiye bölecek ve Demokratların Meclisi elinde tutmasını garanti edecek. Söylentilerin ardından Cumhuriyetçiler ikiye bölündü. Trump'ın bir sonraki seçimlerde karşılarına çıkmasını istemeyen Cumhuriyetçiler eski başkanın yanlarında yer alması için harekete geçmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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