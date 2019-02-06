Donald Trump'ın Ulusa Sesleniş Konuşmasında Öne Çıkan 7 Başlık

Donald Trump'ın Ulusa Sesleniş Konuşmasında Öne Çıkan 7 Başlık

ABD Başkanı Trump ulusa sesleniş konuşmasında Suriye'nin durumu, ülkedeki göç meselesi, Meksika duvarı, Kuzey Kore ile ilişkiler, Venezuela'nın durumu, Afganistan politikası, İran meselesi, Çin ile ticari savaşlar ve kürtaj sorunu gibi konu başlıkları ön plana çıktı.

ABD Başkanı Trump ulusa sesleniş konuşmasında Suriye'nin durumu, ülkedeki göç meselesi, Meksika duvarı, Kuzey Kore ile ilişkiler, Venezuela'nın durumu, Afganistan politikası, İran meselesi, Çin ile ticari savaşlar ve kürtaj sorunu gibi konu başlıkları ön plana çıktı.

Kaynak: Euronews.com

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