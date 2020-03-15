Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
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Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

15.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:30
Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi. Trump, dün yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptığını duyurmuştu.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Trump, dün testlerini yaptırdığını, sonuçların henüz çıkmadığını belirtmişti.


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Kaynak: DHA

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