Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.
15.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:30
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi. Trump, dün yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptığını duyurmuştu.
Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Trump, dün testlerini yaptırdığını, sonuçların henüz çıkmadığını belirtmişti.
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Kaynak: DHA