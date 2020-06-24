Donald Trump'ın kardeşi, yeğeni Mary Trump'ın kitabının yayımlanmaması için mahkemeye başvurdu
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Donald Trump'ın kardeşi, yeğeni Mary Trump'ın kitabının yayımlanmaması için mahkemeye başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump, yeğeninin yazdığı ve yakın zamanda çıkarmayı planladığı mahrem ve skandal bilgiler içeren kitabın yayımlanmasına engel olunması için mahkemeye başvurdu.

Donald Trump'ın kardeşi, yeğeni Mary Trump'ın kitabının yayımlanmaması için mahkemeye başvurdu
24.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:15

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump, yeğeninin yazdığı ve yakın zamanda çıkarmayı planladığı mahrem ve skandal bilgiler içeren kitabın yayımlanmasına engel olunması için mahkemeye başvurdu.

Robert Trump, New York Kent Mahkemesine yaptığı başvuruda, yeğeni Mary Trump'ın "Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı" adlı kitabının yayımlanmasının engellenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme belgelerine göre, Robert Trump'ın avukatları, "1990'lı yılların sonunda Mary Trump'ın ve diğerlerinin, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe dava veya ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir uzlaşma anlaşması imzaladıklarını" iddia etti.

Belgelerde gizliliğin, uzlaşma anlaşmasının mahiyeti olduğu vurgulandı.

Robert Trump, kitabın yayımlanmasının uzlaşma anlaşması kapsamında mümkün olmadığını savunarak, hiçbir zaman buna rıza göstermeyeceğinin altını çizdi.

"Amerikan halkının gerçekleri bilmelerini istemiyorlar"

Mary Trump'ın avukatı Theodore Boutrous Jr yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve kardeşleri, kamu için önemli olan konuların ele alınacağı bir kitabı durdurmak istiyor. Bu yasa dışı baskıyı sürdürüyorlar çünkü Amerikan halkının gerçekleri bilmelerini istemiyorlar." dedi.

Boutrous Jr, mahkemelerin bu "utanmaz ve mesnetsiz" girişimlere tolerans göstermeyeceğini vurguladı.

Kitabı yayımlayacak yayınevinin açıklaması

Kitabı piyasaya sürmesi beklenen Simon&Schuster Yayınevinin Sözcüsü Adam Rothberg de kitabın basılmasını engellemeye yönelik girişimlerin başarılı olmayacağını kaydetti.

Rothberg, "Mary Trump, dünya çapında önemi olan zorlu kişisel geçmişini yazdı ve biz de onun hikayesini anlatmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Kitabın bu ay içinde yayımlanması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni 55 yaşındaki Mary Trump'ın kaleme aldığı "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitabın bu ay içinde yayımlanması bekleniyor.

Uzlaşma anlaşmasının, Trump kardeşlerin babası Fred Trump'ın vasiyetiyle ilgili olarak imzalandığı biliniyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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