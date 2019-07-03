Donald Trump'ın Huawei Yaptırımı Samsung'u da Zora Soktu

Geçtiğimiz aylar içerisinde Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei hakkında ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yaptırım doğrultusunda Huawei'nin herhangi bir ABD şirketiyle ortaklık yapması ve iş yürütmesine yasak getirilmişti. Bu doğrultuda Google, Android desteğini çekeceğini açıklarken donanım üreticileri de parça teslimatı gerçekleştirmeyeceklerini açıklamışlardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bu Cuma günü 2019'un ikinci çeyrek gelir raporunu açıklaması bekleniyor. Bu raporda Samsung'un ABD'nin ABD üretim yazılım ve donanım edinmesini kısıtlayan yaptırımı sebebiyle negatif yönde etkilenmiş olmasının doğrulanacağı tahmin ediliyor.

Samsung'un son üç ay içerisinde Huawei'ye yapmış olduğu sevkiyatta ciddi derecede düşüş yaşandığı hâlihazırda biliniyor. Bu sebeple Samsung'un envanterindeki fazlalıktan kurtulmak için DRAM ve NAND yongalarında indirime gittiği belirtiliyor.

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Silikon Vadisi devi Samsung, tüm gelirinin %67'ye yakınını sadece yonga satışlarından elde ediyor. Şirketin büyük müşterilerinden birisi olan Huawei'nin durumunun teknoloji devi Samsung'u ne kadar etkilediğini ancak önümüzdeki Cuma günü öğrenebileceğiz.