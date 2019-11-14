Donald Trump'ın azil soruşturmasının ilk oturumunda neler yaşandı?
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Donald Trump'ın azil soruşturmasının ilk oturumunda neler yaşandı?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı görevden almaya kadar gidebilecek Ukrayna soruşturmasında halka açık oturumlar başladı. Oturumda ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bill Taylor ve Dışişleri Bakanlığında Ukrayna ilişkilerini yürüten George Kent dinlendi.

14.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:46
Donald Trump'ın azil soruşturmasının ilk oturumunda neler yaşandı?

(ABD) Başkanı 'ı görevden almaya kadar gidebilecek soruşturmasında halka açık oturumlar başladı.


Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 2016 Başkanlık seçimlerindeki rakibi aleyhine 'iyilik yapmasını istemesi' iddiaları soruşturmanın merkezinde. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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