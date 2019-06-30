Donald Trump ile Kim Jong-un 'el sıkışmak' için silahsızlandırılmış bölgede buluşuyor

Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından bölgedeki temaslarına devam etmek üzere Güney Kore'ye geçen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceklerini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de yaptığı görüşmelerin ardından basın mensuplarına konuşan Trump, ilgili yetkililer arasındaki son hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Trump ve Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bulunan 'silahsızlaştırılmış bölgede' buluşacak. Euronews.com'da Görüntüle