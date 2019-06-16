Donald Trump ile Amerikan medyası arasında 'hainlik' tartışması

Donald Trump ile Amerikan medyası arasında 'hainlik' tartışması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberle ABD'nin Rusya'nın elektrik şebekesine siber saldırı düzenlediğini yazan New York Times gazetesini ihanetle suçladı.

Donald Trump ile Amerikan medyası arasında 'hainlik' tartışması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde ABD'nin Rusya'nın elektrik şebekesine siber saldırı düzenlediğini yazan New York Times gazetesini ihanetle suçladı.

Trump, New York Times'ın 15 Haziran tarihli 'ABD, Rusya'nın elektrik şebekesine çevrimiçi saldırılarını artırıyor' başlıklı yazısından sonra, söz konusu medya kurumunu sert bir dille eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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