Donald Trump Hakkında Birçok Belge Yayınlandı! Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıkıyor
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Donald Trump Hakkında Birçok Belge Yayınlandı! Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıkıyor

ABD başkanı Donald Trump hakkında birçok belge yayınlanmaya başladı.

Donald Trump Hakkında Birçok Belge Yayınlandı! Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıkıyor
20.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:48

ABD başkanı Donald Trump hakkında birçok belge yayınlanmaya başladı. Kısa bir süre önce hacker grubu tarafından bilgileri ele geçirilen Trump, büyük bir çıkmazın içerisine girdi. Peki bu hacker grubu ne istiyor?

REvil fidye yazılım grubu, genellikle ünlü isimlerin dosyalarına erişerek onlara şantaj uyguluyor. Bir hukuk bürosunun 756 GB'lık verisini ele geçiren fidye yazılım grubu, çok büyük bir karmaşaya neden oldu. ABD'li ünlülerin bilgilerinin çalınması sorun yaratsa bile, yine de devlet başkanının sırlarının açığa çıkması güvenlik problemine neden olabilir.

Herkes korsan hacker grubunu arıyor

Korsan hacker grubu bu sefer farklı bir strateji izledi. İlk başlarda hukuk bürosundan bilgilerini çaldıkları bütün ünlüler için 21 milyon dolar teklif ettiler. Ancak bu kabul edilmeyince çılgına dönen hacker grubu daha ilginç bir teklif verdi.

Sadece Donald Trump için fidye isteyen hacker grubu, fiyatı iki katına çıkardı. Böylece bilgileri paylaşmamak için 42 milyon dolar talep etmiş oldular. REvil fidye yazılım grubu, Grubman Shire Meiselas & Sacks firmasına ait 756 GB veriye sahip ve bu verilerin önemli bir bölümü Donald Trump'ın.

Hacker grubunun blöf yaptığını düşünen birçok kişi vardı. Onlar ciddiyetlerini göstermek için ilginç bir yöntem denedi. Trump'a ait e-mail dosyaları paylaşıldı. Elbette bunun tamamını paylaşmadılar. Eğer kendilerine istedikleri miktarda para verilmezse, tüm belgeleri açıklayacaklarını söylediler. Sizce hacker grubu daha başka ne tür verilere sahip olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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