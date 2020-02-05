Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu
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Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi.

05.02.2020 08:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:24
Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu

ABD Başkanı , geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin performansını överken, dış politikada 'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.


Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce "Amerika'nın geri dönüşünü" başlattıklarına işaret eden Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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