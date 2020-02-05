Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu

05.02.2020 08:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:24

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.



Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce "Amerika'nın geri dönüşünü" başlattıklarına işaret eden Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle