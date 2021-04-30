Don Weezy şirket kurdu

Dünyaca ünlü Swat şirketinin kurucusu Don Weezy, Almanya, Amerika, İtalya ve Katar'dan sonra Türkiye'nin de ilk ve tek Global Music stüdyosunu ve plak şirketini Swat Records'u İstanbul'da kurdu.İşte detaylar...