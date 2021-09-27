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Don't Look Up Filmi

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Don't Look Up Filmi

Don't Look Up filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Don't Look Up filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni altı ay içinde yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Adam McKay

Senaryo: Adam McKay

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Chris Evans, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Himesh Patel

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Don't Look Up

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 24.12.2021

Don't Look Up Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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