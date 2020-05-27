Don olayından zarar gören çiftçilerin yarları sarılıyor
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Don olayından zarar gören çiftçilerin yarları sarılıyor

Bolu Belediyesi zirai don olayında tarım arazileri büyük zarar gören çiftçilere ücretsiz fide desteğine başladı.

Don olayından zarar gören çiftçilerin yarları sarılıyor
27.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:52

Bolu Belediyesi zirai don olayında tarım arazileri büyük zarar gören çiftçilere ücretsiz fide desteğine başladı.

Bolu il genelinde binlerce sebze fidesinin zarar görmesine neden olan zirai don olayının üzerinden çok geçmeden Bolu Belediyesi çiftçilerin mağduriyetlerini hızla gideriyor. Binlerce liralık zararı olan çiftçilerin kayıplarını gidermek için Bolu Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ücretsiz fide dağıtımına bugün başlanıldı. İl merkezi ve ilçelerden gelen çok sayıda çiftçi, müdürlüğe bağlı seradaki görevlilerden yerli sebze fidelerini teslim aldı.

Çok sayıda çiftçinin ziyaret ettiği serayı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da öğleden sonra ziyaret etti. Özcan, burada çalışmalar hakkında bilgiler alarak, çiftçilerle görüştü.

"Zirai don olayından zarar gören çiftçilerimize fidelerimizi ücretsiz temin ediyoruz"

Seralarda yerli tohumlardan fide üretip çiftçilerle paylaştıklarını ifade eden Başkan Özcan, "Biz her fırsatta söylüyoruz; belediyecilik demek sadece yol yapmak, asfalt yapmak, kaldırım yapmak veya altyapıyı değiştirmek değil. Belediyeciliğin sosyal tarafı da var ki korona sürecinde bu çok net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Korona süreci vesilesiyle sağlıklı gıdaya ulaşabilme önemi de ortaya çıktı. Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde ciddi sayıda yerli fide üretiyoruz. Geçtiğimiz hafta ciddi soğuklar oldu ve bundan dolayı don olayı gerçekleşti. İlimiz genelinde dondan zarar gören çiftçilerimize buradaki fidelerimizi ücretsiz olarak temin ediyoruz. Bunu da vatandaşımıza müjdeleyelim. Ciddi de bir rağbet var bu konuda. Bunlar hibrit fideler değil, yani buradan alınacak yerli tohumlardan elde edilecek mahsullerin tohumları da sonraki yıllarda fide olarak kullanılabilecek." dedi.

"Tarımsal üretimi arttırma konusunda kararlıyız"

Tarımsal üretimi arttırmaya yönelik atılacak adımlarla ilgili de bilgiler veren Özcan, "Bu vesileyle şunu da söyleyeyim; biz tarımsal üretimi arttırma konusunda oldukça kararlıyız. Önümüzdeki günlerde Bolu Belediyesi'nin kontrolünde ve garantörlüğünde, satış ve pazarlama konusunda bir ana kooperatifimiz olacak. Bu kooperatifimiz çatı kooperatif olacak. Altta üretim yapan kooperatifler de bu yapının tedarikçisi olacak. Hem burada ciddi bir istihdam sağlanmış olacak hem de tarımsal üretim ciddi şekilde artmış olacak. Çok yakında da zaten organik ve yöresel ürünler pazarımızın temelini attığımızı da hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu.

Çiftçiler teşekkür etti

Ücretsiz fidelerini teslim alan çiftçiler de maddi zararlarının önemli oranda karşılandığını ifade ederek, destekleri için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a teşekkür etti. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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