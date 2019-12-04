'Don Kişot' İtalya'da kapalı gişe

04.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:45

Kapalı gişe sahnelenen oyun, nisan ayına kadar 100 temsille tüm İtalya'yı baştan sona dolaşacak.



Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan "Don Kişot"ta Yılmaz, Don Kişot'un yol arkadaşı Sancho Panza'ya hayat veriyor. Alessio Boni ve Serra Yılmaz'a sahnede Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari ve Elena Nico gibi ünlü İtalyan oyuncular da eşlik ediyor.