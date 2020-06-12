Don Kişot heykeli ve yel değirmeni buluşma noktası oldu
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Don Kişot heykeli ve yel değirmeni buluşma noktası oldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde bulunan yel değirmeni ile Don Kişot heykeli turistik ilçeye ayrı bir güzellik katıyor.

Don Kişot heykeli ve yel değirmeni buluşma noktası oldu
12.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:06

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde bulunan yel değirmeni ile Don Kişot heykeli turistik ilçeye ayrı bir güzellik katıyor.

Emekli resim öğretmeni 72 yaşındaki Ahmet Eser Köprülü, ilçede 2013'ten bu yana iki yılda bir sanat çalıştayları düzenliyor.

Köprülü, 2017'deki çalıştayda teneke, çember, fıçı, tencere ve çeşitli atık metaller kullanarak Don Kişot heykeli yaptı.

Yaklaşık 20 günde tamamlanan ve İspanyol yazar Miguel de Cervantes Saavedra'nın romanındaki karakterle aynı adı taşıyan heykel, dönemin Belediye Başkanı Süleyman Altınok'un talebi üzerine 2014'te yaptırılan yel değirmeninin karşısına konuldu.

Vatandaşların buluşma noktası haline gelen yel değirmeni ve Don Kişot heykeli ilçeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor.

"Don Kişot'ta buluşalım"

Köprülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heykel ve değirmenin ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.

Sahilde yürüyüşe çıkanların ya da bölgeden geçenlerin heykel ve değirmenle fotoğraf çektirdiklerini anlatan Köprülü, "Bu iki eser ilgi görüyor. Hatta insanlar burada buluşmak için birbirine randevu veriyor. Mesela 'Don Kişot'ta buluşalım' diyorlar." şeklinde konuştu.

Köprülü, heykelinde ağırlıklı olarak metal parçalar kullandığını belirterek, "Don Kişot karakteri biraz bana benziyor. Sanatsal çalışmama bunu da katmak istedim. Metal parçalar kullanarak salaş bir çalışma yaptım. Çünkü Don Kişot'un atı yorgun, kendisi salaş ama yüreği sağlam bir kişi." dedi.

İlçe sakinlerinden Ayhan Coşkun ise Şarköy'e gelenlerin mutlaka değirmen ve heykeli ziyaret ederek fotoğraf çektirdiklerini anlattı.

Bunun da ilçenin tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Coşkun, "Normalleşme sürecinde insanlar buraya daha fazla gelmeye başlayacak, yoğunluk artacak. Akşamları değirmenin led ışıklandırmaları açılıyor, daha kalabalık oluyor." ifadesini kullandı.

İlçe sakinlerinden Süleyman Güler ise değirmen ve heykeli çok sevdiğini, günün belirli saatlerinde bisikletle gelerek burada zaman geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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