Domuzun saldırısına uğrayan köpeğe estetik ameliyat Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, domuz saldırısı sonucu yaralandığı tespit edilen sahipsiz köpeği ameliyatla sağlığına kavuşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, domuz saldırısı sonucu yaralandığı tespit edilen sahipsiz köpeği ameliyatla sağlığına kavuşturdu.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, yaralanan bir köpeği daha gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturdu. Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi'ndeki vatandaşlardan 444 2 153 çağrı merkezine gelen ihbar üzerine yola çıkan ekipler, domuz saldırısına uğrayan köpeğe kısa sürede ulaştı. Hayvan ambulansında ilk müdahalesi yapılan köpek, Kaşlı Bakımevi'ne getirildi. Uzman veteriner hekimler tarafından muayene edilen köpeğin ağız, burun ve dudak kısmında ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildikten sonra ameliyata alındı. Köpeğin yırtılan ağız, burun ve dudak kısmı yaklaşık iki saat süren ameliyatla dikilirken, yanağının iç kısmı ayrı, dış kısmı ayrı operasyona tabi tutuldu. Köpeğin burun kanalında darbeye bağlı oluşan yırtıklar da ayrı bir operasyonla dikildi.

Ağzı ve dudağı parçalandığı için besinleri çiğneyemeyen köpek, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın hemen ardından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde beslenmeye başladı. - MERSİN

Kaynak: İHA