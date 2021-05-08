DOMUZLARIN ŞEHRE İNMEMESİ İÇİN GEÇİŞ YERLERİNE YİYECEK BIRAKILDI

MUĞLA'nın gözde turistik kenti Bodrum ilçesinde bazen açlık nedeniyle şehre inen domuzların yaban hayatından ayrılmaması için geçiş yerlerine yiyecek ve suluklar bırakıldı.

MUĞLA'nın gözde turistik kenti Bodrum ilçesinde bazen açlık nedeniyle şehre inen domuzların yaban hayatından ayrılmaması için geçiş yerlerine yiyecek ve suluklar bırakıldı.

Bodrum Belediyesi'nce hazırlanan suluklar, ilçenin farklı noktalarında ormanlık alanlara yerleştirildi. Sıcak havayla özellikle şehir merkezine inen yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına ise, yem ve halden toplanan sebze meyve artıkları da konuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen çalışmaların sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin de desteğiyle yaz boyunca süreceği kaydedildi. Mahalleleri gezen ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama bıraktı. Ekiplerin çalışması beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı