Domuzların saldırısına uğrayan köpekler telef oldu

Bursa'da domuzların saldırısına uğrayan köpekler telef oldu.

Bursa'da domuzların saldırısına uğrayan köpekler telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Büyükorhan ilçesine bağlı Zaferiye köyünde meydana geldi.

Mehmet Yiğit iki çoban köpeğiyle birlikte, köy yakınlarında küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıktığı sırada sürü, domuzların saldırısına uğradı.

Köpeklerin havlaması üzerine sürünün bulunduğu yere giden Yiğit, iki köpeğinin de telef olduğunu gördü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı