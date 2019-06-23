Domuzlar şehir merkezine indi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, çoğu yavru 25 domuzdan oluşan sürü, ilçe merkezini yaşam alanı olarak seçti. Çöp konteynerleri ve meyve ağaçlarından beslenen sürü, bölgeye uyum sağladı.

Kuşadası'nda 7'si yetişkin diğerleri yavru 25 domuzdan oluşan sürü, ilçe merkezindeki Ege Mahallesi'ni mesken edildi. Gündüz insanların bulunmadığı makilik bir alanda vakit geçiren sürü, gece karın doyurmak için yerleşime iniyor. Kuşadası Belediyesi ve doğa dostları, özellikle yavru domuzlara zarar verilmemesi için seferber oldu. Lüks sitelerinin çevresindeki çöp konteynerleri ve meyve ağaçlarından beslenen sürüye zarar verilmemesi için konusunda vatandaşlar uyarıldı. Şehir yaşamına alışan sürünün ayrıca kedi ve köpekler için konulan yem ve suları tüketip, ihtiyaçlarını giderdiği görüldü. Domuz sürüsünün şehre inmesini değerlendiren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, avcıların doğadaki yırtıcı hayvanları öldürerek doğanın dengesini bozduğunu, bu nedenle çoğalan domuzların şehre indiklerini söyledi. Sürücü, "Merkez av komisyonları, tilki çakal gibi yırtıcıların birden fazla vurulmasına olanak tanıyor. Bunun kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Doğa bir dengeden ibaret. Domuzları yiyebilecek hiçbir yırtıcı kalmadı. Yırtıcılar yok edildiğinde, bu popülasyon çoğalır ve insanlara rahatsızlık verir. Kuşadası Kaymakamlığı bünyesinde ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin bir masa etrafında toplanarak soruna acil çözüm bulmaları gerekiyor" dedi.

Mahalle sakinleri ise domuzlar gezinip, bahçelerde karınlarını doyururken balkonlardan izliyor. İnsanlara zarar vermeyen, saldırgan olmayan domuzları sokakta bir anda karşılarında gören bazı vatandaşların korktuğu zamanlar da oluyor. Mahalle sakinleri, her geçen gün sayıları artan sürünün ağaçlardaki meyveler bittikten sonra ne yapacaklarını, karınlarını nasıl doyuracaklarını düşündüklerini ifade etti.



Kaynak: DHA