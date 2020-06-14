Domuzlar için kurulan tuzağa takılan ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Domuzlar için kurulan tuzağa takılan ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Bartın'da, köylülerin domuzlar için kurduğu tuzağa takılan ayı, ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

14.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:19

Bartın'da, köylülerin domuzlar için kurduğu tuzağa takılan ayı, ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Gençali köyünde tarlada ses duyan köylüler, bölgeye gittiklerinde domuz için kurulan çelikten tuzağa bir ayının takıldığını görerek durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin 8 kez tüfekle uyuşturucu iğne attığı ayının uyutulmasının ardından köye iş makinesi çağrıldı. Jandarma ekipleri, ayının yakalandığı bölgeye vatandaşları yaklaştırmazken, ekipler zaman zaman ayının hamle yapmasından dolayı zor anlar yaşadı.

Ekipler, demir kesme makasıyla ayının dolandığı çelik teli keserek, ayının doğal yaşamına geri dönmesini sağladı.

Domuzlar için kurulan tuzağa takılan ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı Haber
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca Valilikler'den uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca Valilikler'den uyarı geldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Haber
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Ebru Polat Yasmin Erbil
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Domuzlar için kurulan tuzağa takılan ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 00:44:50. #1.14#
title