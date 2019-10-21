Domuzlar artınca köpekler kıymete bindi

21.10.2019 12:24

Ege'de artan domuz popülasyonu karşısında zor duruma düşen çiftçiler tarla ve bahçelerini domuzlardan korumak için köpek edinmeye başladı. Özellikle Aydın'da çiftçiler bahçe sayısı kadar köpek edinip ürün hasat sezonunda geceleri bahçelerini köpeklerle korumaya çalışıyor.



Aydın'da son yılların en fazla domuz varlığının oluştuğunu ve sürüler halinde gezen domuzlar nedeniyle tarım ürünlerinin ve ağaçların ciddi zarar gördüğünü belirten Aydın Efeler ilçesine kırsal Kızılcaköy Mahallesi sakinlerinden Eyüp Şenyiğit, "Üretici bahçelerden ürün alamaz hale geldi. Gündüz ormanlık alanlarda saklanan domuzlar geceleri sürüler halinde tarım alanlarına inip bah ve bahçelerimizi talan etmeye başladı. Ne kadar sürek avı yapıldıysa da bir türlü azalmadı. Bahçelerimizi domuzlardan korumak için artık köpek beslemeye başladık. Nöbetçi köpekler sayesinde sebze ve meyveleri domuzlardan korumaya çalışıyoruz" dedi.



"Eskiden bedavaydı, şimdi parayla alınıp satılıyor"



Eskiden bir çok kişinin işe yaramadığı için köpekleri sokağa terk ettiğini, artan domuz popülasyonundan sonra domuza karşı duyarlılık gösteren köpeklerin para ile alınıp satıldığını belirten Eyüp Şenyiğit, "nerdeyse her bahçeye bir köpek gerekmeye başladı. Yazın incirler bahçelerini talan eden domuzlar şimdi de zeytinliklere dadandı" diyerek çiftçilerin tarla ve bahçelerini domuzlardan köpeklerle korumaya çalıştığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA