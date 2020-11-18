Domuzla köpeklerin yemek kavgası
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Domuzla köpeklerin yemek kavgası

18.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:03
Domuzla köpeklerin yemek kavgası

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bir sitede yaşayanlar tarafından sokak köpekleri için bırakılan yemek, yaban domuzu ile köpekler arasında kavgaya neden oldu.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bir sitede yaşayanlar tarafından sokak köpekleri için bırakılan yemek, yaban domuzu ile köpekler arasında kavgaya neden oldu.

Köpekler ile yaban domuzunun kavgası, Demre ilçe merkezindeki Büyük Kum Mahallesi Kum Dağı Mevkisi'ndeki ana caddede yaşandı. Sitede yaşayanlar, akşam saatlerinde sokak köpekleri için kaldırıma yemek bıraktı. Uzun süredir bölgede tek olarak görülen yaban domuzu, hızla gelerek, yemeği yemeye başladı. 3 sokak köpeği de domuza saldırmak istedi. Köpekler ile kavga eden yaban domuzu, caddeden uzaklaştı. Bölgede oturanlar, domuzların genellikle sürü halinde gezdiğini, geceleri yürüyüşe çıkamadıklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.Öznur Özaslan, "Hayvanlar, domuzlar doğanın bir parçası. Ancak bu bölgede, özellikle Kumdağı bölgesinde yaban domuzlarının sayıları o kadar artmakta ki artık çevredeki insanlara ve yoldan geçen araçlara da zararları olmaya başladı. Acilen bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz. Çöp atmaya bile çıkamıyoruz. Bu hayvanların bizim yaşam alanımıza girmeden çözüm üretmelerini bekliyoruz" dedi.


Domuzla köpeklerin yemek kavgası
Domuzla köpeklerin yemek kavgası
Domuzla köpeklerin yemek kavgası
Domuzla köpeklerin yemek kavgası
Domuzla köpeklerin yemek kavgası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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