Domuzdan Kaçarken Yüksekten Beton Yola Çakılan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Trabzon Sürmene'de domuzdan kaçarken yüksekten düşerek beton yola çakılan talihsiz adam yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde talihsiz adam domuzdan kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
DOMUZDAN KAÇARKEN YÜKSEKTEN BETON YOLA DÜŞTÜ
Sürmene ilçesindeki Yeşilköy mahallesinde Dursun Uzun (58) isimli vatandaş fındık bahçesine kurduğu kapana düşen domuzun saldırısından kaçtığı esnada yaklaşık 3 metre yüksekten beton yola düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kafasını beton yola çarpan Uzun, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler tarafından olay yerinde incelemelerin yapıldığı öğrenildi.
YORUMLAR (1)
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yapsaydın be amca onların rızkını zaten rabbim verirCevap Yaz Yayından Kaldır