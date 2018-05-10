Domuzdan Kaçarken Yüksekten Beton Yola Çakılan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde talihsiz adam domuzdan kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

DOMUZDAN KAÇARKEN YÜKSEKTEN BETON YOLA DÜŞTÜ

Sürmene ilçesindeki Yeşilköy mahallesinde Dursun Uzun (58) isimli vatandaş fındık bahçesine kurduğu kapana düşen domuzun saldırısından kaçtığı esnada yaklaşık 3 metre yüksekten beton yola düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kafasını beton yola çarpan Uzun, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler tarafından olay yerinde incelemelerin yapıldığı öğrenildi.