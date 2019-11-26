Domuzdan kaçarken direğe tırmandılar
Haberler » Güncel » Domuzdan kaçarken direğe tırmandılar - Haber

Domuzdan kaçarken direğe tırmandılar

Kayseri-Sivas karayolu yakınlarında sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

26.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:41
Domuzdan kaçarken direğe tırmandılar

Kayseri-Sivas karayolu yakınlarında sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çoban ve ekipleri, otlayan hayvanların etkilenmemesi için büyük uğraş verirken, yangından kaçan domuzu gören vatandaşlar ise direğe tırmandı. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kaykop mevkiindeki sazlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi. Alanda bulunan büyükbaş hayvanlar, alevlerin hızla büyümesiyle zor anlar yaşadı. Çoban ve ekipleri büyükbaş hayvanların zarar görmemesi için büyük uğraş verdi. ekipleri ayrıca geniş alana yayılan alevleri söndürmek için seferber oldu.

DOMUZDAN KORKTULAR DİREKLERE TIRMANDILAR Öte yandan, alevlerin arasında kalan yabani domuzlar da can havliyle kaçışmaya başladı. Domuzun üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar, kurtulmak için direklere çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et