Domuza çarpmamak için direğe çarptı: 1 yaralı
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Domuza çarpmamak için direğe çarptı: 1 yaralı

Domuza çarpmamak için direğe çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Yakademirciler Köyünde yola çıkan domuzdan kaçan sürücü elektrik direğine çarparak durabildi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Yakademirciler Köyünde yola çıkan domuzdan kaçan sürücü elektrik direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza gecesaatlerinde Çaycuma İlçesi Yakademirciler Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü seyir halinde ilerlerken önüne domuz çıktı. Sürücüsü domuzdan kaçmak isterken elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken elektrik direğiyere yattı, araçta maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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