Domuza çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Domuza çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Domuza çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halindeyken domuza çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeyken domuza çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar ilçesi Yukarıboğaz Köyü yolunda seyir halinde bulunan Onur B. (20) yönetimindeki 34 KS 8450 plakalı otomobil yola atlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle domuz telef olurken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta hasar meydana geldi. - BİLECİK

Domuza çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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