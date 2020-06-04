Domuza çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, domuza çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
04.06.2020 02:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 02:22
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, domuza çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi-İznik kara yolunun Keramet mevkisinde motosikletiyle seyreden İbrahim Kurhan (45), aniden karşısına çıkan domuza çarptı.
Devrilen motosikletten düşen Kurhan ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İbrahim Kurhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kurhan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA