Domuz zannederek ateş açıp kız kardeşini öldürdüğü iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarlasında nöbet tutan kişinin, domuz olduğunu zannederek av tüfeğiyle ateş açıp kız kardeşini öldürdüğü ileri sürüldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı İskenderli köyü yakınlarında tarlasında domuz nöbeti tutan Cengiz P. (56), sesler üzerine domuz bulunduğunu düşünerek çalılara doğru av tüfeğiyle ateş etti. Söz konusu yere gittiğinde aynı evde yaşadığı kız kardeşi Şengül P'yi (35) vurduğunu gören Cengiz P, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şengül P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cengiz P, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şengül P'nin ağabeyine haber vermeden mantar toplamaya çıktığı ve eve döndüğü sırada olayın gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AA