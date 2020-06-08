Domuz yavruları, karaca ile ceylan fotokapana yakalandı
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Domuz yavruları, karaca ile ceylan fotokapana yakalandı

TEKİRDAĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce (DKMP), doğadaki hayvan popülasyonunu izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar bir domuz yavrularıyla, karaca ve ceylan görüntüledi.

Domuz yavruları, karaca ile ceylan fotokapana yakalandı
08.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:11

TEKİRDAĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce (DKMP), doğadaki hayvan popülasyonunu izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar bir domuz yavrularıyla, karaca ve ceylan görüntüledi.

  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları sürüyor. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, teknik ekipleri yaban hayatını izleme çalışmaları çerçevesinde Tekirdağ genelinde yaban hayvanlarının varlığını ve üremelerini tespit ederek, söz konusu yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğunu gözlemledi.DOMUZ YAVRULARI KAMERADA

Bölgede kurulu fotokapanlara bir domuz yavru sürüsüyle yansıdı. Görüntülerde yavrular, sürü halinde kurulu kamera açısı boyunca ip gibi dizilerek ilerliyor.  Bölgede bulunan kameralara 2 karaca ile ceylan da yansıdı. Yetkililer, doğada kurulu gizli kameralar sayesinde hem doğadaki hayvan zenginliği görüntülendiğini  hem de biyolojik kaçakçılığın önüne geçildiğini söyledi.


Kaynak: DHA

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