Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldı
Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldıKÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu Belediye zabıtası tarafından kurtarıldı.
Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu Belediye zabıtası tarafından kurtarıldı.
Bozyaka mevkiindeki sulama amaçlı kullanılan havuzda iki domuz yavrusu olduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Belediye Zabıtası Yakup Türdoğan ve beraberindekiler içerisinde su bulunmayan sulama havuzundaki iki domuz yavrusunu uzun uğraşlar sonucu havuzdan çıkartarak doğaya saldılar.
Uzun süre havuzdan çıkma uğraşı verdikleri anlaşılan yavru domuzların sulama havuzuna nasıl girdiği, annelerinin niye bırakıp gittiği ise öğrenilemedi.
Kaynak: İHA
Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı
Son Dakika Haberleri