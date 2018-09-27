Domuz Yağının Yapayı İcat Edildi!

İnsanoğlu teknolojinin gelişmesiyle beraber hemen hemen her şeyi laboratuvarda üretir hala geldi. Son olarak Ukrayna'da yapay domuz yağı icat edildi.

NORMAL DOMUZ YAĞINDAN DAHA SAĞLIKLI

Ukrayna Sumy'deki Tarım Üniversitesi öğrencilerinin bitkisel yağ ve jelatinden elde ettiği yapay domuz yağı normal domuz yağına göre daha sağlıklı. Sevodnya gazetesine açıklamada bulunan öğretim üyesi Dmitriy Biduk, "Bizim icat ettiğimiz yağ normal domuz yağının sağlıklı bir alternatifidir. Ayrıca, suni domuz yağına her türlü tadı verebiliriz: Tuzlu, ekşi, tatlı…" şeklinde konuştu.

'GURMELER BİLE YAPAY OLDUĞUNU ANLAYAMAZ'

Yapay yağı, doğal yağın aksine, fazla zararlı madde içermiyor ve vejetaryenler da tüketebiliyor. Yapay yağın tadı üzerinde özenle çalışıldığını ifade eden Biduk, icat ettikleri yağın tadını gurmelerin bile doğal olandan ayırt edemeyeceklerini iddia etti.