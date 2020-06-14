Domuz teline takılan boz ayı kurtarıldı
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Domuz teline takılan boz ayı kurtarıldı

Domuz teline takılan boz ayı kurtarıldıBARTIN'a bağlı Gençali köyündeki tarlada domuz bağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturularak, yakalandığı tuzaktan kurtarıldı.

14.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:49

Domuz teline takılan boz ayı kurtarıldı

BARTIN'a bağlı Gençali köyündeki tarlada domuz bağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturularak, yakalandığı tuzaktan kurtarıldı. Bartın Gençali köyünde saat 17.00 sıralarında tarlada gezen vatandaşlar ayı sesi duydu. Durumunun jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından köye jandarma ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Tarlada domuz bağına yakalanan 4 yaşındaki erkek boz ayıya ilk olarak veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından havalı tüfekle uyuşturucu iğne atıldı. 8 iğnenin ayıya atılmasının ardından uyuşan ayı için köye iş makinesi çağırıldı. Jandarma ekipleri ayının bulunduğu bölgeye vatandaşları yaklaştırmazken, ekipler zaman zaman ayının hamle yapmasından dolayı zor anlar yaşadı. Uyuşan ayının üzerinin örtülmesinin ardından ekipler demir kesme makası ile ayının dolandığı çelik teli kesti. Saat 21.00 sıralarında tamamlanan çalışmanın ardından ayının doğal yaşamına geri dönmesini sağlandı. Ayrıca ayının kurtarılmasının ardından köy camiinden anons yapılarak, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda anons yapılarak uyarıldı.

Domuz teline takılan boz ayı kurtarıldı

Kaynak: DHA

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