Domuz sürüsüne çarpan otomobil devrilip alev aldı
Sivas'ın Divriği ilçesinde domuz sürüsüne çarptıktan sonra devrilen otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde domuz sürüsüne çarptıktan sonra devrilen otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Anılcan Taş yönetimindeki 06 PB 345 plakalı otomobil, Sivas-Divriği kara yolu ilçe girişi yakınlarında, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpıp şarampole devrildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü Taş'ın camı kırarak araçtan çıkmasının ardından, otomobil alev aldı. Otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kazada 2 domuz telef oldu.