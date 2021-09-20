Domuz sürüsünden kaçarken atladığı Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
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Domuz sürüsünden kaçarken atladığı Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi geçirdi

AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel
Domuz sürüsünden kaçarken atladığı Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi geçirdi

Sivas'ın Zara ilçesinde, domuz sürüsünden kurtulmak için Kızılırmak Nehri'ne atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde, domuz sürüsünden kurtulmak için Kızılırmak Nehri'ne atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Ürfet Gülpınar ile Faruk Kızılkaya, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi Kavaklı mevkisi Tekke köprüsü altında balık avladıkları esnada domuz sürüsüyle karşılaştı.

Domuzlardan kurtulmak isteyen 66 yaşındaki Ürfet Gülpınar, Kızılırmak Nehri'ne atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren Gülpınar, arkadaşı Kızılkaya ve çevredekiler tarafından ırmaktan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülpınar, ilçeye gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Numune Hastanesinde tedavi altına alınan Gülpınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Domuz sürüsünden kaçarken atladığı Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
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