Domuz sürüsü şehre indi
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar boş kalınca domuz sürüsü şehre indi.
13.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:58
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar boş kalınca domuz sürüsü şehre indi.
Eğri Köprü Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü.
Çöp konteynerlerinin yanında yiyecek arayan domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre yerleşim yerlerinin arasında dolaşan domuzlar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA