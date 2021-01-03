Domuz sürüsü kent merkezine indi

AFYONKARAHİSAR'da yiyecek aramak için kent merkezine inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR'da yiyecek aramak için kent merkezine inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Afyonkarahisar'da dün gece Kocatepe Asri Mezarlığı civarında domuz sürüsü görüldü. Yiyecek aradığı tahmin edilen domuzları kent merkezinde gören bir vatandaş onları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı