Domuz Sanıp Arkadaşlarını Vurdu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde domuz sandığı arkadaşlarına ateş eden avcı, bir kişinin ölümüne neden oldu, bir kişiyi yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Uzunalan ve Bilaller köyü arasında bulunan buğday tarlaları yabani domuzlardan zarar gören köylüler nöbet tutmaya başladı.



Uzunalan köyü sakini Mehmet Kaya, Enver Güney ve Naci Kıran, nöbet tutmak için Bilaller köyü yakınlarındaki buğday tarlalarına gitmek istedi. Bu sırada nöbet tutan R.T. (63), gelen arkadaşlarını domuz sanarak tüfeğini ateşledi. Olayda, 54 yaşındaki Mehmet Kaya hayatını kaybetti, Enver Güney ise yaralandı.



Yaralı Güney, Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mehmet Kaya'nın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Kazayla arkadaşını vuran R.T ise jandarma tarafından gözaltına alındı.