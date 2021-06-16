Domuz kurtarma operasyonu
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Domuz kurtarma operasyonu

Domuz kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, sulama amaçlı açılan kuyuya düşen 2 yavru domuz kurtarıldı.

Kilis'te, sulama amaçlı açılan kuyuya düşen 2 yavru domuz kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis İl Müdürlüğüne gelen ihbarda Merkeze bağlı Çalkaya köyünde tarımsal sulama için açılan 10 metre derinliğinde su kuyusuna domuz yavrularının düştüğü bilgisi üzerine Milli Parklar Kilis İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Ekipleri'nin koordineli çalışması ile kuyuya düşen 2 domuz yavruları kurtarıldı. Yavru domuzların birkaç gün önce su kuyusuna düştüğü tahmin edilirken, gelen sesler üzerine vatandaşların durumu yetkililere bildirdiği öğrenilirken, su kuyusunda yapılan aramada ise 4 domuz yavrusunun da ekipler gelmeden önce öldüğü belirlendi. - KİLİS

Domuz kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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