Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldı

BURSA'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı, jandarma, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldı
12.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:44

BURSA'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı, jandarma, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Uludağ eteklerindeki kırsal Gökçeören Mahallesi yakınlarında yavru bir ayının, domuz kapanına yakalandığını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Doğancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azizcan Sezer, tel kapana yakalanan yaralı yavruyu, iğne ile uyuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru ayı, kapandan kurtarıldı.

Durumu hafif olan yavru ayı, tedavisinin ardından uyandırılarak doğal ortamına salındı. Uzun uğraşlar sonucu ayıyı kurtaran ekipler, iftarlarını su içerek açtı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Yusuf Aslan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Sinem Kobal Burcu Esmersoy
Spor Metin Oktay Loris Karius Gökhan Gönül Utku Yuvakuran Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Futbol 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 16:51:00. #1.15#
title