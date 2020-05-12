Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldı BURSA'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı, jandarma, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

BURSA'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı, jandarma, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Uludağ eteklerindeki kırsal Gökçeören Mahallesi yakınlarında yavru bir ayının, domuz kapanına yakalandığını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Doğancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azizcan Sezer, tel kapana yakalanan yaralı yavruyu, iğne ile uyuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru ayı, kapandan kurtarıldı.

Durumu hafif olan yavru ayı, tedavisinin ardından uyandırılarak doğal ortamına salındı. Uzun uğraşlar sonucu ayıyı kurtaran ekipler, iftarlarını su içerek açtı.

Kaynak: DHA