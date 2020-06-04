Domuz bağıyla çifte cinayet davasında, ziynet eşyaları ile telefon incelemesi kararı
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Domuz bağıyla çifte cinayet davasında, ziynet eşyaları ile telefon incelemesi kararı

BURSA'da, eşi Hayat Meşail ve kayınvalidesi Sabah Meşail'i domuz bağı yaparak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab ile arkadaşı Khaled Jarad'ın yargılanmasına devam edildi.

Domuz bağıyla çifte cinayet davasında, ziynet eşyaları ile telefon incelemesi kararı
04.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:20

BURSA'da, eşi Hayat Meşail ve kayınvalidesi Sabah Meşail'i domuz bağı yaparak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab ile arkadaşı Khaled Jarad'ın yargılanmasına devam edildi. Ali Hattab, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, "Kimseyi öldürmedim" savunmasını tekrarladı. Mahkeme heyeti, çifte cinayetin aydınlanması için adli emanette bulunan ziynet eşyaları ile Khaled Jarad'ın cep telefonunun incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yılın Nisan ayında, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. İhbarla adrese gelen polis, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi, pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde domuz bağı yapılmış, ağzı koli bandıyla bantlı kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine domuz bağı yapılmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedi bulundu. Yapılan kontrolde, kadınların, Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve onun arkadaşı Khaled Jarad olduğu ortaya çıktı.

SURİYE'YE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDIKhaled Jarad, olay yerine yakın bölgede, Suriye'ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana'da yakalandı. Üzerinden, eşi Hayat Meşail'e ait 12 bin 400 lira ile 5 bin lira değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hattab ile Jarad hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.Sanıklar, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, 13 Kasım 2019 tarihindeki duruşmada Khaled Jarad hakkında, tahliye kararı verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının üst mahkemeye itirazı üzerine Jarad, 28 Aralık 2019'da tekrar tutuklanarak, cezaevine konuldu. Ocak ayında yapılan duruşmada Jarad hakkında, suç vasfının değişme ihtimali üzerine yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliye kararı verdi.'EŞİM VE KAYINVALİDEMİ, AKRABALARI ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR'Sanıkların yargılanmalarına, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Hattab, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık Khaled Jarad ile sanıkların avukatları ise katılmadı. Sanık Ali Hattab, duruşmada, "Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni dövdüler, bu yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled'i arayarak, alkol ve sigara alıp, bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi, akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum" savunmasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, ölen kadınlara ait adli emanette bulunan ziynet eşyaları ile tutuksuz sanık Khaled Jarad'ın teslim ettiği cep telefonunun bilirkişi tarafından incelenmesine ve Ali Hattab'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı temmuz ayına erteledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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