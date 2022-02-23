Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu - Haberler
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Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde domuz avlamaya çıkan amca, kazara yeğenini vurdu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde domuz avlamaya çıkan amca, kazara yeğenini vurdu. Kazara vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Kuştepe köyünde domuz avlamaya çıkan M.A.K., pompalı av tüfeğiyle domuz avladığı esnada bölgede bulunan yeğeni Nazif K'yı (37), kazara vurdu. Kazara yeğenini vuran M.A.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazif K., Samsat ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazif K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazif K'nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken yeğeni Nazif K'yı kazara vuran M.A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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