Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor
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Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor

Zonguldak'ta domuz avı sırasında arkadaşı Onur Altınay'ı domuz sanarak vuran O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:23
Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor

'ta domuz avı sırasında arkadaşı Onur Altınay'ı domuz sanarak vuran O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Altınay'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.


Olay dün, köyündeki ormanlık alanda yaşandı. Onur Altınay (28) ve arkadaşları ormanlık alanda domuz avına çıktı. Bu sırada 48 yaşındaki O.A., çalılıkların arasındaki Altınay'ı domuz sanarak ateş etti. Sağ göğsünden vurulan Onur Altınay ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Altınay yoğun bakıma alındı. Altınay'ın hayati tehlikesi sürüyor. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.A. ise işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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