'Domuz avına gidiyorum' diyen çoban ölü bulundu

BURDUR'da "Domuz avına gidiyorum" diyerek evden çıkan çoban İlyas Akdağ (33), göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Burdur'un Gökçebağ köyünde çobanlık yapan İlyas Akdağ, sabaha karşı köye bağlı İdir Çukuru mevkisinde av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlyas Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlyas Akdağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

İlyas Akdağ'ın dün akşam, yakınlarına "Domuz avına gidiyorum" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi. Akdağ'ın yanında otomatik av tüfeği de bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

- Burdur