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Domino's ve Honda, Pakistan'daki ortaklarının Keşmir paylaşımları için özür diledi

AA, Nuri Aydın - Güncel
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Domino's ve Honda, Pakistan'daki ortaklarının Keşmir paylaşımları için özür diledi

Dünyaca bilinen Pizza üreticisi Domino's ve Japon otomobil üreticisi Honda, Pakistan'daki iş ortaklarının Hintlileri "inciten" Cammu Keşmir paylaşımları nedeniyle özür diledi.

Dünyaca bilinen Pizza üreticisi Domino's ve Japon otomobil üreticisi Honda, Pakistan'daki iş ortaklarının Hintlileri "inciten" Cammu Keşmir paylaşımları nedeniyle özür diledi.

NDTV'nin haberine göre, 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü'nde Hyundai'nin ardından Domino's Pizza ve Honda'nın Pakistan'daki iş ortakları da Keşmir ile dayanışma mesajı paylaştı.

Dominos Hindistan, açıklamasında, Hindistan pazarına bağlı olduklarını ve 25 yıldır evleri olarak gördükleri "ülkenin kültürüne, halkına ve milliyetçi ruhuna" son derece saygılı olduklarını kaydetti.

Şirket, açıklamada, istenmeyen sosyal medya paylaşımları nedeniyle üzgün olduklarını vurgulayarak ülkeye saygı duyduklarını ve müşterilere minnettar şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.

Japon firması Honda da Twitter'dan yaptığı açıklamada, iş yaptığı tüm ülkelerin duygularına ve kanunlarına uygun şekilde hareket etmeye bağlı olduklarını ve buna zarar verecek herhangi bir adımdan üzüntü duyacaklarını belirtti.

Şirket, bu sebeple bu ilkelerini sürdürebilmek için politika, din, ırk ve sosyal meselelerle ilgili yorum yapmaktan da kaçındıklarına dikkati çekti.

Bugüne dek Hyundai, KFC, Pizza Hut, Toyota ve Suzuki'nin de aralarında bulunduğu önde gelen şirketler, Pakistan'daki iş ortaklarının Cammu Keşmir paylaşımlarından dolayı Hint halkı ve devletinden özür diledi.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Pakistan, Otomobil, Japon, Honda, Güncel, Haber

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